Calciomercato Milan – Pedullà: “Partita sull’ingaggio per Donnarumma” | VIDEO

Calciomercato Milan: così Pedullà su Donnarumma

Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma è in scadenza di contratto con il Milan. Il prossimo calciomercato lo vedrà partire, oppure resterà al Milan dopo aver rinnovato il suo accordo con il club rossonero? Ecco cosa ne pensa il giornalista Alfredo Pedullà che, per la redazione di ‘GazzettaTV‘, ha illustrato a che punto siamo per il rinnovo di Donnarumma con il Diavolo. Le richieste del suo procuratore, Mino Raiola, sono sempre molto alte: ecco perché. Calciomercato Milan: riscatto Brahim Díaz, ecco la svolta. Vai alla news >>>