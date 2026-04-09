Si discute tantissimo ciclicamente del momento del calcio italiano rispetto a quello europeo o internazionale e su come cercare di chiudere il gap. Il problema vero è che il gap si continua ad allargare e squadre del genere sono avanti vent'anni rispetto alle italiane. Basti vedere i giocatori che sono scesi in campo contro Real Madrid e il Liverpool. E allora il Milan cosa deve fare per intraprendere quella strada? Sfruttare le armi che ha a disposizione contando anche le occasioni che ci sono sul mercato. Lo abbiamo ribadito mille volte che in Italia il talento lo devi costruire in casa cercando di valorizzare al meglio i propri giocatori dei settori giovanili, ed è quello che dovrebbe fare il Milan, sfruttando però le occasioni a parametro zero. Ci sono due giocatori che potrebbero lasciare le proprie squadre a zero in estate che potrebbero fare davvero comodo al Diavolo per il progetto futuro e parliamo di Goretzka per il centrocampo e Lewandowski per l'attacco. Due calciatori importantissimi ed esperti, ma che sarebbero centrali nel piano per sviluppare anche i giovani. Si perché al presenza di giocatori pronti per vincere aiuterebbe tantissimo anche i talenti pronti ad esplodere. E allora perché non puntare per il prossimo anno su un attacco con Lewandowski-Camarda e un centrocampo con Goretzka, Modric, Rabiot e Comotto? Sarebbe il giusto mix per vincere subito e intanto coltivare e pensare al futuro. Questa è l'unica formula per tentare di recuperare il terreno perso in Europa.