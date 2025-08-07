Milan, Hojlund insieme a Vlahovic? Ecco lo scenario. E Gimenez ...

Milan, chi arriverà in attacco tra Hojlund e Vlahovic? E se arrivassero entrambi cosa potrebbe accadere a Gimenez? Ne parla Gazzetta.it

Milan, chi arriverà in attacco tra Hojlund e Vlahovic? Gazzetta.it parla di un pazzo scenario che vedrebbe l'arrivo di entrambi gli attaccanti. Come? Servirebbero tanti incastri, ma Vlahovic potrebbe arrivare a titolo definitivo e Hojlund in prestito con diritto di riscatto. In questo possibile scenario, Santiago Gimenez potrebbe essere di troppo visto che il Milan non giocherà in Europa la prossima stagioene e due punte in rosa potrebbero essere sufficienti.