Milan, Hojlund insieme a Vlahovic? Ecco lo scenario. E Gimenez ...

La seconda possibilità, si legge, striderebbe parecchio rispetto alla grande convinzione con cui il Milan aveva voluto Santiago Gimenez a gennaio. Vedremo quale sarà l'attacco definitivo del Milan di Allegri.
Milan, chi arriverà in attacco tra Hojlund e Vlahovic? Gazzetta.it parla di un pazzo scenario che vedrebbe l'arrivo di entrambi gli attaccanti. Come? Servirebbero tanti incastri, ma Vlahovic potrebbe arrivare a titolo definitivo e Hojlund in prestito con diritto di riscatto. In questo possibile scenario, Santiago Gimenez potrebbe essere di troppo visto che il Milan non giocherà in Europa la prossima stagioene e due punte in rosa potrebbero essere sufficienti.
Per Santiago Gimenez, continua la rosea, si potrebbero aprire due strade: in un anno in prestito altrove, pronto a rientrare anche a seconda dell'esito dell'avventura rossonera di Hojlund, oppure una cessione definitiva.
