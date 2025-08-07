Milan, il papà di Gimenez: “Si dice che Allegri giocherà con due 9”

Christian“Chaco” Gimenez, padre di Santiago, ha parlato a La Última Palabra su FOX Sports di suo figlio e del Milan. Ecco le sue parole
"Gli unici giocatori che mancavano di presentarsi erano Modric e Santi. Santi è molto entusiasta di tutto ciò che è stato realizzato al Milan. Anche l'arrivo dell'allenatore e del direttore sportivo lo rende entusiasta".
Milan, i nuovi arrivi e la possibile tattica di Allegri: parla papà Gimenez
La tattica di Allegri: "L'intenzione, secondo quanto si dice, è che giocherà con due numeri 9. Potrebbe essere uno che non è un numero 9, come nel caso di Leao e Okafor o Santi anche in quella posizione. È arrivato anche Estupinan, cosa che entusiasma Santi perché è latinoamericano, sudamericano".