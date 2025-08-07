Pianeta Milan
Milan, il papà di Gimenez: “Si dice che Allegri giocherà con due 9”

Santiago Giménez AC Milan
Christian“Chaco” Gimenez, padre di Santiago, ha parlato a La Última Palabra su FOX Sports di suo figlio e del Milan. Ecco le sue parole
"Gli unici giocatori che mancavano di presentarsi erano Modric e Santi. Santi è molto entusiasta di tutto ciò che è stato realizzato al Milan. Anche l'arrivo dell'allenatore e del direttore sportivo lo rende entusiasta". Christian“Chaco” Gimenez, padre di Santiago, ha parlato a La Última Palabra su FOX Sports di suo figlio e del Milan. Ecco le sue parole.

Milan, i nuovi arrivi e la possibile tattica di Allegri: parla papà Gimenez

La tattica di Allegri: "L'intenzione, secondo quanto si dice, è che giocherà con due numeri 9. Potrebbe essere uno che non è un numero 9, come nel caso di Leao e Okafor o Santi anche in quella posizione. È arrivato anche Estupinan, cosa che entusiasma Santi perché è latinoamericano, sudamericano".

Queste le parole del papà di Gimenez. Il messicano potrebbe giocarsi il posto con un nuovo attaccante che il Milan potrebbe prendere in questa sessione di calciomercato (si parla di Hojlund e Vlahovic). Vedremo le scelte di Allegri e della dirigenza rossonera.

