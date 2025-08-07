Milan, il papà di Gimenez: “Si dice che Allegri giocherà con due 9”

"Gli unici giocatori che mancavano di presentarsi erano Modric e Santi. Santi è molto entusiasta di tutto ciò che è stato realizzato al Milan. Anche l'arrivo dell'allenatore e del direttore sportivo lo rende entusiasta". Christian“Chaco” Gimenez, padre di Santiago, ha parlato a La Última Palabra su FOX Sports di suo figlio e del Milan. Ecco le sue parole.