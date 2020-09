Milan-Duarte, una cessione che potrebbe far felici tutti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Reduce da una stagione semplicemente dannata per via degli infortuni, Léo Duarte sta cercando in questo pre campionato di convincere Stefano Pioli e la società a puntare su di lui anche in questa stagione. Tuttavia il brasiliano ex Flamengo non ha proposto prestazioni eccezionali nonostante il tanto spazio avuto contro Novara, Monza e Vicenza.

Certamente Duarte è rimasto fermo tanti mesi, sia in infermeria che in panchina, per cui chiedergli di essere al 100% della condizione fisica è assolutamente impossibile, quello che però si sperava nell’ambiente rossonero era una risposta differente in questi primi test stagionali. Prestazioni che non hanno convinto il club di via Aldo Rossi, che dunque non cambia idea: se dovesse arrivare un’offerta congrua al valore del giocatore Duarte partirà.

E forse sarebbe l’opzione migliore anche per lo stesso brasiliano che rischia a 24 anni di vivere una nuova stagione ai margini della rosa e dunque nociva per la sua crescita. In prestito o a titolo definitivo il Milan dovrebbe cercare di cedere il giocatore in modo da poter fare spazio ad un nuovo possibile rinforzo, maggiormente affidabile, da alternare a Kjaer e Romagnoli.

Ad oggi in rosa ci sono sempre anche Gabbia, che il Milan non lascerà partire anche per un discorso di liste, e Musacchio che alla fine potrebbe restare, ma difficilmente vedrà prolungarsi il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Così come avvenuto per Bonaventura e Biglia, l’argentino saluterà a parametro zero la prossima estate.

