Milan, ultimatum al Chelsea per Bakayoko: si può virare su Soumare

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Claudio Raimondi nello studio di SportMediaset ha fatto il punto sul possibile arrivo al Milan di Tiémoué Bakayoko.

“La situazione è di stallo e il Milan comincia a pensare ad un ultimatum. Maldini ha dichiarato che non c’è fretta ma se il Chelsea non abbassa le pretese, i rossoneri vireranno su Soumarè del Lille, club amico della proprietà Elliott”, le dichiarazioni del giornalista.

Il Milan non ha fretta. Le priorità di mercato le ha risolte tutte e con l’arrivo di Tatarusanu ha risolto anche il rebus secondo portiere. E’ chiaro però che Bakayoko sia un obiettivo, ma ad oggi i Blues non abbassano le pretese, nonostante sul sito del club inglese non figuri la maglia del centrocampista francese, Un indizio? Vedremo nei prossimi giorni, ma il Milan ha già pronta l’alternativa.

