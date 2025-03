Allenatore, Criscitiello: “De Laurentiis e Conte, sarà battaglia!”. E il Milan…

Milan, dopo il ko contro il Napoli, il destino di Sergio Conceicao sembrerebbe essere sempre più lontano dai rossoneri. Il Diavolo, infatti, starebbe cercando un nuovo direttore sportivo e dovrebbe puntare su un allenatore italiano ed esperto per ripartire. Infatti si fanno già i nomi di Allegri e De Zerbi, ma, per molti, in caso di arrivo di Paratici come DS, il sogno sarebbe Antonio Conte. Michele Criscitiello, giornalista, ha scritto un editoriale per Sportitalia parlando del rapporto dell'allenatore del Napoli con De Laurentiis. Ecco le rivelazioni.