Milan, con Rangnick via Maldini. Forse Massara resta. Ma la Roma …

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in attesa dell’incontro tra Ralf Rangnick e Gordon Singer, che avverrà a Londra ma non in tempi brevi (i due vogliono vedersi di persona e non in video-conferenza …), la situazione in casa Milan, per la stagione 2020-2021, sembra ormai essere delineata. Sarà l’ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia a guidare il nuovo corso del Diavolo.

L’arrivo di Rangnick, definito dal quotidiano torinese un “fagocitatore di deleghe e poteri”, porterebbe all’uscita di scena, in casa Milan, di Paolo Maldini, attuale direttore tecnico, il quale, più volte, ha definito Rangnick non idoneo per un club storico come quello rossonero. Potrebbe rimanere Frederic Massara, anche se la Roma sta pensando ad un suo ritorno nel caso dell’addio anticipato del direttore sportivo Gianluca Petrachi. QUI LE ULTIME DI MERCATO SUL RISCATTO DI ANTE REBIC >>>