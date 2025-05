Milan, Ibrahimovic delude anche Cardinale: il futuro con una novità

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', per Ibrahimovic e Moncada è stata una stagione fallimentare quella del Milan. Tra i risultati, le scelte sul mercato e le scelte in panchina, i due uomini rossoneri hanno sbagliato tantissimo. Se Moncada può rivendicare gli acquisti di Reijnders e Pulisic, i migliori marcatori della stagione, Ibrahimovic non ha una scelta particolarmente felice da difendere. Cardinale aveva dato allo svedese autorità importante, ma, secondo la rosea, la sua opera di convincimento non si è fatta sentire sui giocatori rossoneri.