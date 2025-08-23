Pianeta Milan
Milan, Boniface: prima della firma altri test. Il motivo. Quando in campo?

Mancherebbe solo la firma tra il Milan e Boniface. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport': oggi altri test (programmati). In campo...
Mancherebbe solo la firma tra il Milan e Boniface. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', lo staff medico rossonero sarebbe concentrato sui risultati dei test a cui Boniface si è sottoposto tra pomeriggio e serata di ieri. L'attaccante è arrivato a Milano ieri alle 14:45, visite di rito a “La Madonnina”: tutto ok. Segue l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano: accordata. Per il giocatore però il Milan ha richiesto anche un consulto aggiuntivo, facendo rientrare in città il proprio ortopedico di fiducia: un’ora e mezzo di ulteriori esami all’ospedale Galeazzi, conclusi poco dopo le otto e mezzo di sera. Come da programma prestabilito (e come anticipato da Pianeta Milan), si legge, le visite sono state divise in due parti.

Milan, Boniface: ancora visite (prestabilite). Ecco dove. A disposizione di Allegri per ...

Oggi una nuova sessione, che sarebbe concentrata sul ginocchio destro. Se tutto dovesse andare bene, si legge, Boniface si dovrebbe presentare a San Siro da spettare di Milan-Cremonese. La rosea si chiede quando potrà essere in campo per i rossoneri: ci vorrebbe tempo e un percorso dedicato prima di poter tornare a disposizione di Allegri.

Potrebbe essere pronto dopo Lecce-Milan e la pausa per le Nazionali, sempre se decidesse di non rispondere alla possibile chiamata della Nigeria.

