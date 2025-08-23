Milan, Boniface: prima della firma altri test. Il motivo. Quando in campo?

Potrebbe essere pronto dopo Lecce-Milan e la pausa per le Nazionali, sempre se decidesse di non rispondere alla possibile chiamata della Nigeria.
CALCIOMERCATO MILAN
Mancherebbe solo la firma tra il Milan e Boniface. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', lo staff medico rossonero sarebbe concentrato sui risultati dei test a cui Boniface si è sottoposto tra pomeriggio e serata di ieri. L'attaccante è arrivato a Milano ieri alle 14:45, visite di rito a “La Madonnina”: tutto ok. Segue l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano: accordata. Per il giocatore però il Milan ha richiesto anche un consulto aggiuntivo, facendo rientrare in città il proprio ortopedico di fiducia: un’ora e mezzo di ulteriori esami all’ospedale Galeazzi, conclusi poco dopo le otto e mezzo di sera. Come da programma prestabilito (e come anticipato da Pianeta Milan), si legge, le visite sono state divise in due parti.
Oggi una nuova sessione, che sarebbe concentrata sul ginocchio destro. Se tutto dovesse andare bene, si legge, Boniface si dovrebbe presentare a San Siro da spettare di Milan-Cremonese. La rosea si chiede quando potrà essere in campo per i rossoneri: ci vorrebbe tempo e un percorso dedicato prima di poter tornare a disposizione di Allegri.
Potrebbe essere pronto dopo Lecce-Milan e la pausa per le Nazionali, sempre se decidesse di non rispondere alla possibile chiamata della Nigeria.
