Milan, Boniface: prima della firma altri test. Il motivo. Quando in campo?

Mancherebbe solo la firma tra il Milan e Boniface. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', lo staff medico rossonero sarebbe concentrato sui risultati dei test a cui Boniface si è sottoposto tra pomeriggio e serata di ieri. L'attaccante è arrivato a Milano ieri alle 14:45, visite di rito a “La Madonnina”: tutto ok. Segue l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano: accordata. Per il giocatore però il Milan ha richiesto anche un consulto aggiuntivo, facendo rientrare in città il proprio ortopedico di fiducia: un’ora e mezzo di ulteriori esami all’ospedale Galeazzi, conclusi poco dopo le otto e mezzo di sera. Come da programma prestabilito (e come anticipato da Pianeta Milan), si legge, le visite sono state divise in due parti.