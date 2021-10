Milan, allarme infortuni: con Messias già 14° k.o. stagionale!

L'allarme infortuni, in casa Milan, continua a suonare: gli ultimi due a fermarsi, in ordine di tempo, sono Junior Messias e Daniel Maldini

Daniele Triolo

Il problema infortuni, in casa Milan, è sempre all'ordine del giorno ed è stato rilanciato da 'Tuttosport' oggi in edicola. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, sperava di poter avere a disposizione tutta la rosa, eccezion fatta per il portiere Alessandro Plizzari e l'esterno Alessandro Florenzi. Invece tutto ciò è andato disatteso. Questo per via degli ultimi due infortuni del Milan, ovvero quelli di Junior Messias e Daniel Maldini.

Lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra per il primo; infiammazione al tendine rotuleo per il secondo. Il brasiliano, ex Crotone, ed in campo soltanto per 16' finora in stagione, starà fuori un altro mese. Desta meno preoccupazione, al momento, la situazione del figlio di Paolo, anche se dovrà essere valutato in queste ore dai medici di Milanello. Il quotidiano torinese, ad ogni modo, ha evidenziato come il Milan sia arrivato a sommare già 14 infortuni in questo inizio di stagione.

In difesa si sono infortunati Simon Kjaer e Davide Calabria; a centrocampo Rade Krunić, Tiémoué Bakayoko e Franck Kessié; in attacco Zlatan Ibrahimović ed Olivier Giroud. A questi va aggiunto anche Ismaël Bennacer, che ci ha messo un po' a smaltire i postumi del CoVid. Infortuni di varia natura, dal traumatico al muscolare, che, però, hanno spesso privato il Milan di Pioli di tante alternative. Costringendo sovente sempre gli stessi uomini a scendere in campo.

Già l'anno passato il Diavolo, che ha sopperito per un bel po' in campo all'assenza di tanti uomini, alla lunga ha pagato dazio agli infortuni, lasciando, di fatto, strada aperta all'Inter verso il titolo. L'auspicio, vista la rosa lunga di cui dispongono quest'anno i rossoneri, è che la situazione non si ripeta. Mercato, per il vice Brahim in arrivo la 'moncadata'! Le ultime news >>>