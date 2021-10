Milan, si ferma nuovamente Messias: ecco per quanto sarà assente

Junior Messias aveva esordito in rossonero in Atalanta-Milan: è di nuovo k.o. per un infortunio muscolare. Il brasiliano mancherà per un po'

Daniele Triolo

Tutti i quotidiani sportivi oggi in edicola parlando del nuovo infortunio di Junior Messias, attaccante del Milan, che, da quando è arrivato in rossonero sul finire del mese di agosto, è riuscito a giocare appena 16' con il Diavolo. Era accaduto in occasione di Atalanta-Milan 2-3, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022, ultima gara prima di questa pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali.

Messias, giunto al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Crotone, era arrivato a Milanello già con un piccolo problema fisico da smaltire. Rimesso a nuovo dopo un mese, aveva debuttato in rossonero al 'Gewiss Stadium'. Ora, però, è costretto a fermarsi nuovamente per via di una lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Verrà rivalutato tra una decina di giorni.

Ciò vuol dire che Messias, a conti fatti, sarà fuori causa per gli impegni del Milan almeno per le prossime 3-4 settimane. Altamente probabile che lo si riveda in campo direttamente dopo la nuova sosta per gli impegni delle Nazionali di metà novembre. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, perde, così, in un colpo solo, la principale alternativa a Brahim Díaz sulla trequarti e ad Alexis Saelemaekers sulla fascia destra. Mercato, per il vice Brahim in arrivo la 'moncadata'! Le ultime news >>>