Milan, infiammazione al tendine rotuleo per Daniel Maldini

Daniel Maldini ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana Under 20 perché malconcio. Sembra non destare però particolare preoccupazione

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Daniel Maldini , classe 2001 , fantasista del Milan di Stefano Pioli , abbia lasciato nelle scorse ore il ritiro della Nazionale Italiana Under 20 . Motivazione, un'infiammazione al tendine rotuleo che, ad ogni modo, sembra non destare particolare preoccupazione .

Daniel Maldini aveva segnato un bel gol contro l'Inghilterra. Peccato dover interrompere sul più bello le sue prestazioni in maglia azzurra. Verrà valutato in questi giorni a Milanello e si capirà se potrà essere a disposizione di Pioli per Milan-Verona di sabato sera, ore 20:45, a 'San Siro'. Mercato, per il vice Brahim in arrivo la 'moncadata'! Le ultime news >>>