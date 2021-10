Milan, Daniel Maldini lascia il ritiro dell’Italia Under 20: il motivo

Daniel Maldini, calciatore del Milan, ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 20 a causa di un'infiammazione al tendine rotuleo

Non solo Messias, ma anche Daniel Maldini. Il calciatore del Milan, infatti, secondo quanto riportato dal Corrieredello Sport, ha lasciato ieri il ritiro dell'Italia Under 20. Il motivo? Un'infiammazione al tendine rotuleo. Maldini verrà monitorato nelle prossime ore a Milanello, ma è chiaro che la sua presenza contro il Verona, gara in programma sabato prossimo a San Siro, è a rischio. Intanto parla Olivier Giroud, centravanti del Milan. Ecco cosa ha detto.