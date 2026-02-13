Pianeta Milan
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Parma, Pellegrino rinnova fino al 2030: negli ultimi mesi è stato accostato al Milan

Parma, Pellegrino rinnova fino al 2030: negli ultimi mesi è stato accostato al Milan

Milan, accostato Pellegrino. Intanto lui rinnova col Parma fino al 2030
L'attaccante del Parma Mateo Pellegrino, accostato al Milan, ha rinnovato il proprio contratto fino al 2030. Ecco i dettagli
Durante il calciomercato invernale, il Milan è stato attivo soprattutto nel voler rinforzare l'attacco. Addirittura prima dell'inizio ufficiale del mercato, i rossoneri avevano già chiuso l'arrivo in prestito dal West Ham di Niclas Fullkrug. Dopo settimane di quiete (apparente), il club rossonero ha cercato di prendere un altro attaccante negli ultimi giorni. L'obiettivo, poi saltato al momento delle visite mediche, era Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace.

Calciomercato Milan, Pellegrino rinnova col Parma fino al 2030

Nelle settimane precedenti, però, uno dei nomi più accostati al Milan è stato quello di Mateo Pellegrino. L'attaccante classe 2001 del Parma, arrivato a quota 6 gol in Serie A, sembra destinato a un salto in una squadra che punta a obiettivi più alti rispetto alla salvezza già nella prossima estate, ma intanto ha rinnovato il proprio contratto col gialloblu fino al 2030.

Questo il comunicato del Parma diramato sui propri canali ufficiali. "Arrivato a Parma nel gennaio 2025, Pellegrino ha saputo integrarsi rapidamente all’interno della squadra, totalizzando finora 12 reti in 39 presenze in tutte le competizioni. Il prolungamento dell'accordo conferma la volontà del Club e dell’attaccante argentino di proseguire insieme con l’obiettivo di consolidare e far crescere il progetto sportivo dei prossimi anni. Da quando è a Parma, Mateo ha dimostrato una crescita costante, diventando una risorsa fondamentale per il reparto offensivo gialloblu".

"Sono molto contento di annunciarvi questo rinnovo - commenta Pellegrino - sono qui da un anno e abbiamo vissuto assieme momenti belli ed altri meno belli. Questa per me è una giornata speciale, ringrazio tutta la Società e anche i miei compagni perché è anche merito loro. Abbiamo un obiettivo da raggiungere insieme, e siamo concentrati su questo perché vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi".

