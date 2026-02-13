Milan, accostato Pellegrino. Intanto lui rinnova col Parma fino al 2030

Questo il comunicato del Parma diramato sui propri canali ufficiali. "Arrivato a Parma nel gennaio 2025, Pellegrino ha saputo integrarsi rapidamente all’interno della squadra, totalizzando finora 12 reti in 39 presenze in tutte le competizioni. Il prolungamento dell'accordo conferma la volontà del Club e dell’attaccante argentino di proseguire insieme con l’obiettivo di consolidare e far crescere il progetto sportivo dei prossimi anni. Da quando è a Parma, Mateo ha dimostrato una crescita costante, diventando una risorsa fondamentale per il reparto offensivo gialloblu".

"Sono molto contento di annunciarvi questo rinnovo - commenta Pellegrino - sono qui da un anno e abbiamo vissuto assieme momenti belli ed altri meno belli. Questa per me è una giornata speciale, ringrazio tutta la Società e anche i miei compagni perché è anche merito loro. Abbiamo un obiettivo da raggiungere insieme, e siamo concentrati su questo perché vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi".