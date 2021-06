Mercato Milan – Ziyech idea costosa: il piano per il marocchino / PM News

Le ultime sul mercato del Milan. Hakim Ziyech è un profilo che piace molto, ma i costi dell'operazione sono altissimi. Questo lo scenario

Il mercato del Milan entra nel vivo. La dirigenza è sempre più concentrata sui riscatti di Sandro Tonali ( qui la nostra esclusiva ) e Fikayo Tomori : la volontà è di trattenere entrambi. Ma non è finita qui. Nella giornata di oggi è emersa con forza l'ultima idea di Paolo Maldini e Frederic Massara per la trequarti: si tratta di Hakim Ziyech , attualmente in forza al Chelsea. Secondo quinto appreso dalla nostra redazione il calciatore marocchino piace molto, ma l'interesse non basta per imbastire una trattativa. I costi dell'operazione sarebbero troppo elevati per le casse rossonere : l'ex Ajax percepisce un ingaggio di 7 milioni di euro. Inoltre il club inglese lo ha pagato ben 40 milioni di euro poco meno di un anno fa.

Per questo motivo risulta quasi obbligatorio pensare a soluzione creative. Viste le difficoltà globali in un mercato segnato fortemente dal Covid, potrebbe emergere quasi la necessità da parte di qualsiasi club di vendere, o addirittura svendere, alcuni dei gioielli in rosa. Un ragionamento che potrebbe valere anche per Ziyech, che quest'anno ha interpretato un ruolo non esattamente da protagonista con la squadra campione d'Europa. Seguendo questa logica, il Milan potrebbe seguire sotto traccia la questione relativa al classe 1993 per poi provare a sferrare un attacco in un secondo momento, che potrebbe coincidere con la chiusura della sessione estiva. Ziyech, dunque, potrebbe arrivare soltanto sotto forma di vera e propria opportunità di mercato.