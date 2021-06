Mercato Milan – Riscatto Tonali: deadline al 16 giugno, ma c’è fiducia / PM News

Le ultime sul mercato del Milan. Si continua a lavorare con il Brescia per il riscatto di Sandro Tonali: c'è una novità sulla tempistica

Prima di entrare nel vivo con il mercato in entrata, il Milan deve risolvere la questione riscatti. Insieme a quello di Fikayo Tomori, i rossoneri sono in continuo contatto con il Brescia per parlare di Sandro Tonali. Il classe 2000 è sbarcato nella sua squadra del cuore la scorsa estate con una formula abbastanza complessa: prestito oneroso da 10 milioni di euro + diritto di riscatto a 15 milioni + altri 10 di bonus. Un'operazione molto dispendiosa, su cui il Milan sta ragionando con il club di Massimo Cellino. Rimane la fiducia sul riscatto, ma attenzione ad una novità dell'ultimo minuto. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione c'è una deadline fissata al 16 giugno per chiudere l'operazione. Un termine ultimo stabilito dalla Lega Serie A per i trasferimenti interni. Il tempo stringe dunque, ma l'ottimismo resta.