Il problema principale è stato l'aspetto economico: il Milan pensa di aver chiuso il tutto attorno ai 17 milioni di euro, bonus compresi, ma il club brasiliano ha chiesto più di 20 milioni di euro, costringendo il diavolo a studiare una nuova strategia.
A complicare ancora di più il tutto è il tentennamento del giocatore: dopo il sì a Furlani, il giovane ha messo il freno a mano, rallentando così la sua spinta verso la cessione. La motivazione di tutto ciò, ovviamente, non riguarda il blasone del Milan, ma un forte legame con il suo club attuale: il giovane, infatti, non vuole che la vicenda finisca in tribunale.
In tutto questo, il Milan resta comunque alla finestra per cercare di capire se la trattativa può sbloccarsi definitivamente o meno: tutto è in bilico.
