Calciomercato Milan, i rossoneri insistono per Andrè: braccio di ferro con il Corinthians

Calciomercato Milan, i rossoneri insistono per Andrè: braccio di ferro con il Corinthians - immagine 1
Il Milan continua a lavorare con il Corinthians per André, giovane centrocampista brasiliano classe 20&: trattativa in salita, la situazione
Il Milan continua a lavorare con il Corinthians per André, giovane centrocampista brasiliano classe 2006. Se la trattativa sembrava quasi conclusa, ora come ora si è trasformata in un vero e proprio braccio di ferro. Secondo quant riferito dal Corriere dello Sport, nonostante alcuni documenti fossero stati firmati, non è mai arrivato il fatidico si del residente brasiliano.

Milan, guai per Andrè

Una situazione che ha decisamente complicato il tutto, fino a far pensare ai rossoneri di ricorrere per vie legali tramite la FIFA. Per il momento, però, i due club stanno continuando a creare di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le dirigenze.

Il problema principale è stato l'aspetto economico: il Milan pensa di aver chiuso il tutto attorno ai 17 milioni di euro, bonus compresi, ma il club brasiliano ha chiesto più di 20 milioni di euro, costringendo il diavolo a studiare una nuova strategia.

A complicare ancora di più il tutto è il tentennamento del giocatore: dopo il sì a Furlani, il giovane ha messo il freno a mano, rallentando così la sua spinta verso la cessione. La motivazione di tutto ciò, ovviamente, non riguarda il blasone del Milan, ma un forte legame con il suo club attuale: il giovane, infatti, non vuole che la vicenda finisca in tribunale.

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri al Real Madrid? Per 'Tuttosport', direbbe di sì al richiamo soltanto se ... >>>

In tutto questo, il Milan resta comunque alla finestra per cercare di capire se la trattativa può sbloccarsi definitivamente o meno: tutto è in bilico.

