Il Milan continua a lavorare con il Corinthians per André, giovane centrocampista brasiliano classe 2006. Se la trattativa sembrava quasi conclusa, ora come ora si è trasformata in un vero e proprio braccio di ferro. Secondo quant riferito dal Corriere dello Sport, nonostante alcuni documenti fossero stati firmati, non è mai arrivato il fatidico si del residente brasiliano.