Calciomercato Milan, Fofana verso la cessione: ecco chi lo vuole e quanto costa

Calciomercato Milan, Fofana in uscita: i dettagli sulla possibile cessione
Furlani e Moncada continuano a puntare su André del Corinthians: l'agnello sacrificale per arrivare al centrocampista brasiliano potrebbe essere Youssouf Fofana
Il mercato in uscita del Milan potrebbe accendersi attorno al nome di Youssouf Fofana. L’eventuale arrivo di André, centrocampista classe 2006 del Corinthians, rischia infatti di aprire uno scenario inatteso in mediana. La dirigenza rossonera ha trovato un’intesa con l’entourage del giocatore e ha in mano documenti firmati dal club brasiliano per un’operazione da circa 15 milioni più bonus, anche se manca ancora il via libera definitivo del presidente.

Calciomercato, Andre spinge Fofana via dal Milan

Come riportato da Calciomercato.com, l’innesto di André potrebbe spingere Fofana verso la cessione. Il francese ha vissuto una stagione altalenante, tra brutti errori e prove più convincenti, come quella contro la Cremonese. Allegri si fida di lui, ma l’arrivo di un nuovo profilo in mediana rischierebbe di ridisegnare le gerarchie.

Fofana, dal canto suo, ha sempre dato priorità al Milan. A gennaio ha respinto il Galatasaray e continua a concentrarsi solo sul campo. Tuttavia, a fine stagione si confronterà con la dirigenza per capire il proprio ruolo nel progetto.

Chi lo vuole e quanto costa

Il Galatasaray resta alla finestra, ma non è l’unico club interessato. Anche in Premier League ci sono stati sondaggi concreti. Il Milan, però, parte da una valutazione chiara: non meno di 30 milioni di euro per il classe 1999. La sensazione è che l’affare André possa innescare un effetto domino. E il futuro di Fofana, oggi, appare meno saldo rispetto a qualche settimana fa.

