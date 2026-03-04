Calciomercato Milan, Fofana in uscita: i dettagli sulla possibile cessione

Fofana, dal canto suo, ha sempre dato priorità al Milan . A gennaio ha respinto il Galatasaray e continua a concentrarsi solo sul campo. Tuttavia, a fine stagione si confronterà con la dirigenza per capire il proprio ruolo nel progetto.

Il Galatasaray resta alla finestra, ma non è l’unico club interessato. Anche in Premier League ci sono stati sondaggi concreti. Il Milan, però, parte da una valutazione chiara: non meno di 30 milioni di euro per il classe 1999. La sensazione è che l’affare André possa innescare un effetto domino. E il futuro di Fofana, oggi, appare meno saldo rispetto a qualche settimana fa.