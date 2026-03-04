Nato ad Ankara nel 2000, Kabak è un difensore centrale turco nato nelle giovanili del Galatasaray ma 'esploso' poi in Germania. Nel 2019 viene acquistato dallo Stoccarda, ma a giugno viene mandato in prestito allo Schalke 04 . Il giovane, già nel 2019, era seguito dai rossoneri : il turco, infatti, aveva preferito trasferirsi allo Schalke 04 rifiutando così il Milan, all'epoca con Gattuso in panchina . Dopodiché una breve parentesi al Liverpool e al Norwich City , per poi far ritorno in Germania alla corte dell'Hoffenheim.

Dotato di struttura fisica molto importante e con una buona dose di aggressività difensiva, durante gli anni ha mostrato ampi margini di crescita. Sa rendersi molto pericoloso nel gioco aereo e in fase realizzativa, ma è molto bravo anche in impostazione e rapido nei recuperi a campo aperto. Proprio per questo viene paragonato molto a Kostas Manolas, ex difensore della Roma.