Il Milan pensa già alla prossima sessione di calciomercato, puntando gli occhi in Germania: chi è Ozan Kabak?
Mancano ancora diversi mesi alla prossima sessione estiva di calciomercato, ma il Milan è già al lavoro. Secondo quanto riferito alcuni giorni fa dal portale tedesco Fussballdaten, il club rossonero avrebbe puntato gli occhi in Germania: finito nel mirino Ozak Kabak, centrale turco classe 2000 dell'Hoffenheim. Il calciatore si svincolerà a fine stagione e rappresenterebbe un colpo a parametro zero.

Milan, Kabak può arrivare a parametro zero

Il contratto del centrale turco con l’Hoffenheim è in scadenza e, salvo rinnovi clamorosi, il centrale porta scegliere la sua prossima destinazione. Il Milan è sempre molto attento ai giovani e fa arrivare il giovane a parametro zero consentirebbe al diavolo di investire maggiori risorse in altri reparti come, ad esempio, l'attacco, grande rebus dei rossoneri.

Ma chi è Ozan Kabak?

Nato ad Ankara nel 2000, Kabak è un difensore centrale turco nato nelle giovanili del Galatasaray ma 'esploso' poi in Germania. Nel 2019 viene acquistato dallo Stoccarda, ma a giugno viene mandato in prestito allo Schalke 04. Il giovane, già nel 2019, era seguito dai rossoneri: il turco, infatti, aveva preferito trasferirsi allo Schalke 04 rifiutando così il Milan, all'epoca con Gattuso in panchina. Dopodiché una breve parentesi al Liverpool e al Norwich City, per poi far ritorno in Germania alla corte dell'Hoffenheim.

Dotato di struttura fisica molto importante e con una buona dose di aggressività difensiva, durante gli anni ha mostrato ampi margini di crescita. Sa rendersi molto pericoloso nel gioco aereo e in fase realizzativa, ma è molto bravo anche in impostazione e rapido nei recuperi a campo aperto. Proprio per questo viene paragonato molto a Kostas Manolas, ex difensore della Roma.

Operazione da definire

AL momento, ovviamente, il tutto si tratta solamente di un’indiscrezione arrivata direttamente dalla Germania, ma il nome di Kabak potrebbe diventare concreto nei prossimi mesi. Moltissimo dipenderà dalle strategie della dirigenza rossonera e da eventuali movimenti in uscita, ma il giovane ha comunque attirato l'attenzione del Diavolo.

 

