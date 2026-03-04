Ma chi è Ozan Kabak?—
Nato ad Ankara nel 2000, Kabak è un difensore centrale turco nato nelle giovanili del Galatasaray ma 'esploso' poi in Germania. Nel 2019 viene acquistato dallo Stoccarda, ma a giugno viene mandato in prestito allo Schalke 04. Il giovane, già nel 2019, era seguito dai rossoneri: il turco, infatti, aveva preferito trasferirsi allo Schalke 04 rifiutando così il Milan, all'epoca con Gattuso in panchina. Dopodiché una breve parentesi al Liverpool e al Norwich City, per poi far ritorno in Germania alla corte dell'Hoffenheim.
Dotato di struttura fisica molto importante e con una buona dose di aggressività difensiva, durante gli anni ha mostrato ampi margini di crescita. Sa rendersi molto pericoloso nel gioco aereo e in fase realizzativa, ma è molto bravo anche in impostazione e rapido nei recuperi a campo aperto. Proprio per questo viene paragonato molto a Kostas Manolas, ex difensore della Roma.
Operazione da definire—
AL momento, ovviamente, il tutto si tratta solamente di un’indiscrezione arrivata direttamente dalla Germania, ma il nome di Kabak potrebbe diventare concreto nei prossimi mesi. Moltissimo dipenderà dalle strategie della dirigenza rossonera e da eventuali movimenti in uscita, ma il giovane ha comunque attirato l'attenzione del Diavolo.
