Calciomercato Milan, Moretto e Romano: André, Leao, Allegri. Le ultime

I giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno aggiornato con le ultime novità sul calciomercato del Milan: Leao, Allegri e André. Ecco i dettagli

"Continua il braccio di ferro per André. Il Corinthians chiede più di 20 milioni di euro e non mi risulta che il Milan possa passare per la FIFA per un ricorso. C'è tanta pressione sul brasiliano e sul presidente del club brasiliano dal punto mediatico in Brasile, entrambi stanno facendo un passo indietro verso il Milan". Questo l'aggiornamento di Matteo Moretto sul calciomercato del Milan e in particolare sulla telenovela per André, centrocampista del Corinthians che sembrava a un passo dai rossoneri. Durante la live su 'YouTube' spazio anche al possibile rinnovo di Leao.