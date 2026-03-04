Calciomercato Milan, Moretto e Romano: André, Leao, Allegri. Le ultime

"Continua il braccio di ferro per André. Il Corinthians chiede più di 20 milioni di euro e non mi risulta che il Milan possa passare per la FIFA per un ricorso. C'è tanta pressione sul brasiliano e sul presidente del club brasiliano dal punto mediatico in Brasile, entrambi stanno facendo un passo indietro verso il Milan". Questo l'aggiornamento di Matteo Moretto sul calciomercato del Milan e in particolare sulla telenovela per André, centrocampista del Corinthians che sembrava a un passo dai rossoneri. Durante la live su 'YouTube' spazio anche al possibile rinnovo di Leao.
André sempre più complicato. Il piano del Milan per Leao e le voci su Allegri: il punto di Moretto e Romano
I giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno aggiornato con le ultime novità sul calciomercato del Milan: Leao, Allegri e André. Ecco i dettagli
André, Leao e Allegri: le novità sul calciomercato del Milan
"Su Leao non mi risulta che ci possa essere un adeguamento, verrebbe allungato il contratto fino al 2030. I dialoghi vanno avanti da ottobre. Entro la fine della stagione il Milan vorrebbe arrivare a dama per poi capire cosa si potrebbe sviluppare a giugno anche in caso di offerte per capire che strada prendere". Presente anche il giornalista Fabrizio Romano che ha parlato delle voci Real Madrid-Allegri: "Sul Real Madrid ne sentiremo di ogni. Allegri in passato è stato a un passo dal Real Madrid. Oggi non ci risulta nulla di deciso sul nuovo allenatore dei blancos".
