Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, le parole di un top player fanno sognare i tifosi rossoneri. Su Lewandowski …

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, le parole di un top player fanno sognare i tifosi rossoneri. Su Lewandowski …

Mercato Milan, tra il sogno Lewandowski e le parole di un altro fenomeno
Come scrive 'Tuttosport', il Milan sogna '’attacco del futuro: Lewandowski potrebbe arrivare da svincolato nel 2026, mentre le parole di Vinicius Jr confermano il fascino della maglia rossonera
Redazione

Il Milan, in attesa del prossimo derby, continua a progettare il futuro pensando a un grande colpo per l'attacco rossonero, che dall'addio di Giroud, è stato un ruolo complicato da riempire. Uno dei nomi caldi nelle ultime settimane è quello Robert Lewandowski. Come sottolinea 'Tuttosport' oggi in edicola, l'attaccante polacco potrebbe salutare il Barcellona a fine carriera e arrivare a Milano da svincolato nell'estate 2026.

Nonostante non sia cresciuto tifoso rossonero come Modric, Lewandowski rappresenta un'opportunità concreta per rafforzare l'attacco del Diavolo. La dirigenza sta già studiando la strategia, consapevole che il fascino della maglia, unito alla possibilità di guidare un reparto giovane e ambizioso, può convincere anche un campione a fine carriera.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, perché non puntare su Norton-Cuffy sulla fascia? Ecco perché può essere un'alternativa>>>

Come scrive il quotidiano torinese, il Milan mantiene il suo fascino. Questo si nota anche dalle parole del fenomeno brasiliano Vinicius Jr, in forza al Real Madrid ma che recentemente non ha nascosto la sua ammirazione per la maglia rossonera. Il quotidiano torinese sottolinea che magari tra diversi anni la strada per un campione come Vini potrebbe essere percorribile, ma per ora rimane un'idea completamente fuori portata.

Leggi anche
Milan, ecco la chiave per il mercato. Quanto guadagni con Musah? Camarda e Thiago Silva …
Attaccante Milan, la chiave del mercato è Gimenez, Di Marzio: “Potrebbe fare qualcosa se...

© RIPRODUZIONE RISERVATA