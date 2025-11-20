Mercato Milan, tra il sogno Lewandowski e le parole di un altro fenomeno

Il Milan, in attesa del prossimo derby, continua a progettare il futuro pensando a un grande colpo per l'attacco rossonero, che dall'addio di Giroud, è stato un ruolo complicato da riempire. Uno dei nomi caldi nelle ultime settimane è quello Robert Lewandowski. Come sottolinea 'Tuttosport' oggi in edicola, l'attaccante polacco potrebbe salutare il Barcellona a fine carriera e arrivare a Milano da svincolato nell'estate 2026.