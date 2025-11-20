Mercato Milan, tra il sogno Lewandowski e le parole di un altro fenomeno

LEGGI ANCHE: Milan, perché non puntare su Norton-Cuffy sulla fascia? Ecco perché può essere un'alternativa>>>
Come scrive il quotidiano torinese, il Milan mantiene il suo fascino. Questo si nota anche dalle parole del fenomeno brasiliano Vinicius Jr, in forza al Real Madrid ma che recentemente non ha nascosto la sua ammirazione per la maglia rossonera. Il quotidiano torinese sottolinea che magari tra diversi anni la strada per un campione come Vini potrebbe essere percorribile, ma per ora rimane un'idea completamente fuori portata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA