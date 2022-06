Calciomercato Milan – Schira: “Difesa, interesse per Saliba dell’Arsenal”

Negli ultimi minuti, secondo le indiscrezioni di mercato, Sven Botman ha rotto gli indugi e ha scelto il Newcastle. Il difensore, nonostante preferisse il Milan, ha deciso di non aspettare più le mosse rossonere e di trasferirsi in Premier League. Inevitabile, dunque, valutare la rosa delle alternative per la difesa. A tal proposito spunta un vecchio interesse risalente alla sessione di gennaio.