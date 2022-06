Mercato Milan – Botman al Newcastle, affare in dirittura: le ultime / News

Le ultime di mercato sul Milan. Sven Botman, difensore del Lille, sta per diventare un calciatore del Newcastle. Affare in dirittura

Sven Botman , difensore del Lille, non diventerà un calciatore del Milan. Stando a quanto riferisce Manuele Baiocchini su 'Sky Sport' il difensore olandese ha deciso di accettare la corte del Newcastle. Il classe 2000 ha aspettato i rossoneri per diverse settimane, ma ha poi deciso di sposare la causa inglese. Queste le dichiarazioni.

"Botman al Newcastle è un affare in dirittura, si sta preparando la documentazione per il trasferimento. Non è una buona notizia per il Milan, che lo stava seguendo da mesi. Nonostante la volontà di vestire rossonero il giocatore andrà in Inghilterra. L'affare verrà definito in serata e costerà 37 milioni di euro più bonus".