MERCATO MILAN E TOP NEWS – Parla Maldini, Botman ha deciso

Nasce il calendario per la stagione 2022/2023 di Serie A: inizio non semplice per il Milan. Paolo Maldini ha parlato della vittoria dello scudetto, mentre Stefano Pioli ha commentato il sorteggio. Fronte calciomercato: Sven Botman è sempre più complicato. Per questo motivo spunta l'idea Arthur Theate del Bologna. Nelle prossime schede le Top News di oggi!