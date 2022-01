Mercato Milan – Difesa, nome nuovo: proposto Saliba dell’Arsenal / PM News

Le ultime sul mercato del Milan. Attenzione ad una novità in difesa: si tratta di William Saliba dell'Arsenal. Ecco cosa abbiamo scoperto

L'infortunio di Simon Kjaer ha costretto il Milan a ragionare sull'arrivo di un difensore centrale nel mercato di gennaio. La dirigenza rossonero è però stata chiara: non si compra tanto per farlo, ma soltanto per dare un qualcosa in più alla rosa. In tal senso si sono fatti diversi tentativi per Sven Botman, ma il Lille ha fatto muro per il momento. L'olandese, però, sembra molto vicino all'arrivo in estate (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOSTRA ESCLUSIVA).