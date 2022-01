CALCIOMERCATO: Milan-Botman-Lille, accordo per giugno | PM News

Sven Botman all'AC Milan da giugno: vicini alla definizione dell'accordo di mercato con il Lille. Le ultime novità raccolta dalla nostra redazione

Matteo Ronchetti

Il Milan ha in canna un grandissimo colpo di mercato, ma non si concretizzerà a gennaio. Stiamo parlando di Sven Botman, del Lille, a lungo cercato in questa finestra del calciomercato. Gli eventuali acquisti delle rivali (Vlahovic-Juventus e Inter-Gosens) non hanno creato grandi frenesie in casa Elliott: gli investimenti si faranno, ma nei giusti tempi e modi.

E' un calciomercato di attesa e di prospettiva, dunque, quello che il Milan sta imbastendo in questi ultimi giorni di mercato prima del gong invernale. Preso Lazetic, Paolo Maldini e Ricky Massara stanno infatti già pensando ad arricchire la rosa dell'AC Milan 2022-23 con colpi di assoluto valore. Botman, quindi, ma non solo.

Calciomercato Milan, Botman vicino

Da quello che ci risulta, Milan e Lille, infatti, sono alle battute conclusive per la definizione del passaggio di Sven Botman in rossonero. Il difensore olandese, però, non arriverà subito a Milano, ma dovrà aspettare il termine della stagione.

I club, infatti, sono d'accordo per lasciare il giocatore in Francia fino a fine stagione. Il Milan asseconda così la richiesta del Lille (che non voleva indebolirsi in vista dell'ottavo di finale di Champions League ancora da giocare), di contro, avrà uno sconto sul cartellino del giocatore e una via preferenziale per Renato Sanches.

Le parti si sono avvicinate molto in questi giorni e sono molto vicine alla definizione della trattativa. L'arrivo di Botman è previsto nei primi giorni di giugno. Milan, le top news di oggi: fatta per Lazetic. Nome nuovo in difesa.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI