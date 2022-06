Mercato Milan – Sanches molto vicino. Botman, si attendono sviluppi

Si infiamma il mercato rossonero: Sanches è vicino, mentre Botman, così come Zaniolo e De Ketelaere, potrebbero vestire la maglia del Milan

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul mercato del Milan. In particolar modo, il quotidiano torinese parla del possibile arrivo di Renato Sanches. Il portoghese sarebbe molto vicino a vestire la maglia rossonera in quanto la trattativa è stata quasi definita nei dettagli. 3 milioni più bonus per cinque anni al classe 1996, con il Lille che incasserà una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro. Un'operazione portata avanti da mesi, e quasi portata al termine, da Maldini e Massara, i quali avevano già provato ad acquistare il giocatore già a gennaio.

Discorso Botman. Riguardo l'olandese, non ci sono dubbi sul fatto che il giocatore voglia vestire la maglia del Milan. Anche per lui è pronto un quinquennale da 3 milioni di euro più bonus, mentre l'offerta presentata dal Diavolo al Lille è di 30 milioni di euro bonus compresi. Se la trattativa non è stata ancora chiusa è perché, negli ultimi giorni, si è inserito nuovamente il Newcastle. Nonostante i 'mapgies' abbiano più disponibilità economica, Botman vorrebbe trasferirsi solo ed esclusivamente al Milan.

Renato Sanches e Botman non sono solamente gli unici nomi che interessano al Milan. Sulla trequarti, infatti, rimangono caldi i nomi di Nicolò Zaniolo e Charles De Ketelaere. Ad oggi, riporta 'Tuttosport', uno esclude l'altro per motivi di costi del cartellino. La Roma, per cedere Zaniolo, parte da una base fissa di 40-45 milioni di euro, con il giocatore che si trasferirebbe volentieri al Milan. Dall'altro canto, i giallorossi sarebbero interessati a Tommaso Pobega, calciatore che è tornato alla base dopo l'esperienza in prestito al Torino.

Riguardo De Ketelaere, ci sono stati dei contatti con il suo agente Tom De Mul. Inoltre il Milan sarebbe sulle tracce di Noa Lang, compagno di squadra di Charles al Bruges, che ieri ha giocato da titolare nel match di Nations League tra Olanda e Galles. Dal Belgio fanno sapere che il Club Brugge si sarebbe già mosso per sostituire i due giocatori, come dimostra l'ufficialità dell'acquisto di Jutglà dal Barcellona. Inoltre i rossoneri potrebbero anche acquistare un esterno destro altro. Il riscatto di Messias, ad oggi, sembrerebbe essere fattibile, mentre non sono state recepite delle offerte per Saelemaekers.

Il tutto senza dimenticare dei rinnovi. Una volta che Maldini e Massara rinnoveranno i loro contratti, allora sarà la volta di diversi calciatori. Ci sono già dei discorsi avviati con Bennacer, Leao, Tomori e Kalulu. Il Milan vuole blindarli, specialmente il giovane difensore francese che vedrà il suo ingaggio da 600mila euro annui totalmente raddoppiato. Nonostante il mercato parta ufficialmente il primo di luglio, dalle parti di via Aldo Rossi bolle già più di qualcosa nella pentola rossonera. Nuovo centravanti Milan, una pista in Serie A: le ultime news di mercato >>>