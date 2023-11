Milan, primo bilancio del mercato estivo: Reijnders top, Jovic flop

Ottimi acquisti, che hanno aumentato secondo il 'CorSera' il tasso di pericolosità e di fisicità del Milan, finora, si stanno anche rivelando Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Quando mancano in campo i due ex Chelsea si sente. C'è attesa, poi, per Samuel Chukwueze, il cui giudizio è sospeso.

In attacco Jovic non rimpiazza al meglio Giroud — Finora, infatti, l'acquisto più costoso dell'ultimo mercato estivo del Milan ha giocato poco, quasi sempre a gara in corso e poi si è infortunato. Per quanto riguarda l'attacco, invece, il Diavolo per il quotidiano generalista avrebbe potuto fare meglio. Noah Okafor è un 'ibrido', più una soluzione esterna che una prima punta.

Risultato? Olivier Giroud, a 37 anni, si sta ritrovando sempre e comunque insostituibile, perché Luka Jovic, finora catalogabile come flop, non era la prima scelta per rinforzare il reparto avanzato dei rossoneri di Stefano Pioli e si è visto. LEGGI ANCHE: Milan su Koulierakis, la richiesta del PAOK >>>

