Mercato Milan – Dalla Spagna: “Musah, il Valencia apre alla cessione”

Il Valencia, infatti, ha bisogno di soldi per finanziare la propria campagna acquisti 2023 e può ricevere un introito consistente soltanto dalle cessioni del portiere georgiano Giorgi Mamardashvili (che piace all' Inter ) e, per l'appunto, del centrocampista statunitense.

Mercato Milan: Musah cedibile, i rossoneri interessati

Per ora non sono ancora arrivate offerte ufficiali per Musah ma 'SD' conferma l'interesse del Milan per il giocatore nato a New York ma che, nei primi dieci anni della sua vita, ha vissuto proprio in Italia, a Castelfranco Veneto.