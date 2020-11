Mercato Milan – Dall’Inghilterra: Bennacer, il Manchester City fa sul serio

Mercato Milan: Bennacer al City nel 2021?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ismaël Bennacer rischia di diventare un nome caldo per il mercato in uscita del Milan al termine dell’attuale stagione. Il calciatore franco-algerino, prelevato nell’estate 2019 dall’Empoli per 16 milioni di euro, è un elemento fondamentale per il Milan di Stefano Pioli. In questi mesi in rossonero è cresciuto tantissimo e sta facendo vedere di possedere enormi qualità.

Motivo per cui il Diavolo non vorrebbe privarsene. Bennacer, al Milan, si trova benissimo e vuole restare a giocare per i rossoneri. A maggior ragione qualora il Diavolo, al termine dell’attuale stagione, centrasse l’obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un tempo, questa, era la casa naturale del Milan. Da ben 7 anni, invece, la squadra meneghina non riesce più a centrare l’obiettivo.

Le prestazioni di Bennacer, sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024, hanno però attirato l’interesse di molti top club in Europa. In particolare, il calciatore piace a PSG, Real Madrid e Manchester City. Il Milan, in estate, ha rifiutato i 40 milioni di euro offerti dalla società parigina per l’ex calciatore anche dell’Arsenal. La prossima estate, però, il club di Via Aldo Rossi potrebbe avere le mani legate ed essere costretto a cedere il suo numero 4.

Si attiverà, infatti, la clausola rescissoria di 50 milioni di euro prevista nel contratto di Bennacer con il Milan. Una cifra che, secondo quanto riferito in Inghilterra da ‘Sport Witness‘, non spaventa di certo il Manchester City di Pep Guardiola. I ‘Citizens‘ sono pronti a fare sul serio per Bennacer: sono disposti a versare l’intero importo della clausola al Milan, nell’estate 2021, pur di portare il centrocampista alla corte del manager catalano.

Guardiola, così si racconta, avrebbe già parlato con l’entourage di Bennacer qualche mese fa al fine di convincere il giocatore a scegliere di approdare al Manchester City. Approccio fallito nel 2020, ma cosa potrà accadere nel 2021? Per il club di Al Mubarak non sarà un problema pagare ai rossoneri i 50 milioni di euro della clausola. A quel punto, con il Milan che non potrà opporsi, la palla passerà a Bennacer. Che sarà presto chiamato a decidere del proprio futuro. CALCIOMERCATO MILAN, CLAMOROSA IDEA PER IL BOMBER DELLA STAGIONE 2021-2022 >>>