Calciomercato Milan – Bennacer è blindato dalla clausola | News

Calciomercato Milan, Bennacer varrà 50 milioni di euro a giugno

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ismaël Bennacer, classe 1997, centrocampista franco-algerino del Milan, come noto è nel mirino di due grandi top club europei, quali PSG e Manchester City. Lo ha ricordato il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Nel corso dell’ultima estate, in particolare, il PSG ha provato a prendere Bennacer, ma senza esito, spingendosi ad offrire fino a 40 milioni di euro al Milan. Dalla prossima estate, quindi dal giugno 2021, scatterà, però, una clausola di rescissione di 50 milioni di euro che, di fatto, blinderà Bennacer al Milan.

Difficile, pertanto, strappare Bennacer al Milan anche nella prossima sessione di calciomercato. A meno che le grandi squadre che lo cercano non alzino la propria eventuale offerta al club di Via Aldo Rossi. Il giocatore, però, è giusto ricordarlo, è sempre intenzionato a restare in rossonero.

Anche perché, nonostante l’arrivo di Sandro Tonali dal Brescia, Bennacer rappresenta sempre un giocatore fondamentale per i rossoneri di Stefano Pioli. CALCIOMERCATO MILAN, CLAMOROSA IDEA PER UN ACQUISTO DALL’INTER >>>