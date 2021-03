Maldini: “Lavoriamo per il rinnovo di Kessié e degli altri in scadenza nel 2022”

Calciomercato Milan: Maldini vuole blindare Kessié

Ieri sera, prima di Milan-Napoli 0-1, il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Maldini ha sottolineato come, sul mercato, la priorità del club di Via Aldo Rossi, al momento, sia quella di rinnovare il contratto di tre big che andranno in scadenza il prossimo 30 giugno.

Si tratta, come noto, di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu e Zlatan Ibrahimović. Poi, però, ci saranno da affrontare anche altre situazioni contrattuali delicate. Come, ad esempio, quella di Franck Kessié, uno dei trascinatori di questo Milan di Stefano Pioli, il cui agente è già stato contattato dal Real Madrid.

“Ci siamo già mossi per lui per gli altri in scadenza nel 2022, come Davide Calabria – ha detto Maldini, le cui dichiarazioni sono state riportate da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola -. Non abbiamo ancora raggiunto uno di questi obiettivi, ma stiamo lavorando. La società ha operato in una certa maniera, l’allenatore si è allineato alla società i giocatori hanno dimostrato il loro talento”.

“Una continuità così – ha concluso Maldini su Kessié, ma anche su Calabria -, si ha solo se tirano tutti dalla stessa parte. Ibra? È importante dentro e fuori dal campo“. In Spagna scrivono di un’offerta di 30 milioni del Milan per un top player >>>