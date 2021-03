Mercato Milan – Kessie, il Real Madrid contatta l’agente: le ultime / News

Mercato Milan, tutti pazzi per Kessie

Franck Kessie è l’uomo del momento e non potrebbe essere altrimenti. L’ivoriano sta vivendo un momento di forma a dir poco straordinario. Contro Verona e Manchester United, in particolare, il classe 1996 si è dimostrato padrone incontrastato del centrocampo, mettendo in campo delle prestazioni praticamente perfette. Inevitabile che il suo rendimento possa attrarre l’attenzione dei migliori club d’Europa. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, molti club di Premier League seguono il giocatore, ma attenzione al club per eccellenza: il Real Madrid. Il noto quotidiano spiega come i ‘Blancos’ abbiano contattato il suo agente per saperne di più sulla situazione contrattuale. Ricordiamo che Kessie andrà in scadenza a giugno 2022, ma il Milan non vuole assolutamente farselo scappare. Il Milan non vuole perdere Kessie: richieste inglesi e le cifre del rinnovo