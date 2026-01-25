Rinnovo Milan, Maignan manca solo la firma: il ruolo di Furlani e società

Pianeta Milan
Maignan sposa il Milan: manca solo la firma. Il ruolo di Furlani e della società

Calciomercato Milan, il portiere Mike Maignan pronto a firmare il rinnovo di contratto con i rossoneri. Mancano solo le firme del caso. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
"L’accordo per il prolungamento del contratto è praticamente fatto", parla così 'La Gazzetta dello Sport' sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 di Maignan con il Milan. Secondo la rosea mancano gli ultimi dettagli e soprattutto la firma e poi l'annuncio ufficiale. Secondo il quotidiano la firma del francese non è in discussione: Maignan vuole restare al Milan grazie alle rinnovate ambizioni del club e la presenza di Allegri. Anche il nodo delle commissioni agli agenti ormai sciolto. Ecco i dettagli del nuovo contratto: lo stipendio del giocatore passerà dai 3,2 milioni attuali ai 5 più bonus garantiti dal nuovo accordo. Stessa cifra di Leao e stipendio con i bonus di fatto raddoppiato.

Come sottolinea il quotidiano è una firma voluta anche dalla società, nonostante Maignan abbia superato i 30 anni di età. Le prestazioni super del portiere avrebbero convinto il club a decidere di premiarlo con una super offerta. Maignan ha accettato. Il quotidiano rivela alcuni dettagli interessanti: le diplomazie proseguivano ormai da settimane con in prima linea l’ad Furlani. Anche Tare avrebbe fatto la sua parte, così come Allegri che si è esposto per la permanenza di Maignan. Ora sarà accontentato dal Milan.

