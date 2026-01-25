Rinnovo Milan, Maignan manca solo la firma: il ruolo di Furlani e società

Come sottolinea il quotidiano è una firma voluta anche dalla società, nonostante Maignan abbia superato i 30 anni di età. Le prestazioni super del portiere avrebbero convinto il club a decidere di premiarlo con una super offerta. Maignan ha accettato. Il quotidiano rivela alcuni dettagli interessanti: le diplomazie proseguivano ormai da settimane con in prima linea l’ad Furlani. Anche Tare avrebbe fatto la sua parte, così come Allegri che si è esposto per la permanenza di Maignan. Ora sarà accontentato dal Milan.