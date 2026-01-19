Pianeta Milan
Magni saluta il Milan: ufficiale il passaggio a titolo definitivo al Cesena

AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo le prestazioni di Vittorio Magni al Cesena. Ecco i due comunicati ufficiali
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vittorio Magni al Cesena FC. Il Club augura a Vittorio le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva". Questo il comunicato del Milan sul terzino classe 2006. Il prodotto del settore giovanile rossonero passa del tutto al Cesena, dove ha giocato in questo inizio di stagione.

Sono 7 le presenze del giocatore italiano in Serie B, mentre con il Milan Primavera aveva 52 presenze con 2 gol e 5 assist. Ecco anche il comunicato del Cesena.

(fonte: cesenafc.com) - Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AC Milan le prestazioni sportive del difensore Vittorio Magni. Il Club bianconero e il calciatore hanno sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2030.

Arrivato in Romagna lo scorso agosto, il difensore classe 2006 ha collezionato fino ad oggi sette presenze con la maglia del Cavalluccio.

Cresciuto nel settore giovanile dell’AC Milan, militando in tutte le formazioni del vivaio rossonero, Magni é anche un punto fermo delle nazionali giovanili Azzurre: ha, infatti, raccolto 28 presenze tra Italia Under 17 e Italia Under 20, oltre ad aver partecipato a due edizioni dei Campionati Europei.

L’intera famiglia del Cesena FC augura a Vittorio le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero.

