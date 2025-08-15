PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, Magni al Cesena: è ufficiale. I dettagli dell’operazione

Milan, Magni al Cesena: è ufficiale. I dettagli dell’operazione

Vittorio Magni - Milan Primavera
AC Milan comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Vittorio Magni al Cesena FC. Il comunicato con i dettagli
(fonte: acmilan.com) - AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione le prestazioni sportive del calciatore Vittorio Magni al Cesena FC.

Il Club augura a Vittorio le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva.

