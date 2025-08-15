(fonte: acmilan.com) - AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione le prestazioni sportive del calciatore Vittorio Magni al Cesena FC.
Milan, Magni al Cesena: è ufficiale. I dettagli dell'operazione
Il Club augura a Vittorio le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva.
