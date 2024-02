Leao al PSG? Palmeri: “Milan che farai? C’è un asso nella manica”

Iniziano ad essere sempre più forti e costanti le voci del possibile interesse del PSG per Leao . I francesi, infatti, perderanno Mbappé e Rafa sarebbe tra i primi candidati per sostituire il francese. Tancredi Palmeri , noto giornalista, ha stilato un interessante editoriale sulle colonne di 'Sportitalia' questa mattina, soffermandosi in modo particolare sulla possibilità che Leao possa diventare davvero l'erede di Mbappé al PSG . Ecco le sue parole.

PSG-Leao? Ecco il parere di Palmeri

"Questo è il ballo di Mbappé, e sarà la pizzica che coinvolgerà tutta l’élite del calcio mondiale l’estate prossima. La tartaruga se ne va a Madrid e a Parigi pur non essendo milanesi se ne possono mica stare con le mani in mano. Proprio perché Mbappé non lo sostituisci, sono 2 i nomi che dovranno arrivare. Leao: convince un po’ meno, ma ha un asso nella manica. La mediazione di Jorge Mendes che fa avvenire le cose a Parigi. Solo che la clausola da 165 milioni sembra davvero tanto, sarebbe il capolavoro per il procuratore portoghese. Al PSG anche qui non si vorrebbero schiodare da 100 milioni. Se Mendes non riesce ad alzare il prezzo, che farà il Milan?" LEGGI ANCHE: Monza-Milan, probabili formazioni. Pioli pensa al turnover pesante?