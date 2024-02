Calciomercato Milan – Per Leao possibile asta? PSG e non solo: le cifre

Calciomercato Milan, PSG e non solo. Le big su Leao

Per separare il Milan e Leao, si legge, c’è un prezzo altissimo da pagare. Il valore della clausola inserita nell’ultimo rinnovo (scadenza spostata al 2028) è stato fissato in 175 milioni. Il Psg è disposto a pagare? Se sì, sarebbe poi Rafa a decidere se accettare o meno. Uno scenario improbabile: il prezzo scritto sul cartellino di Leao protegge il Milan, non il contrario. Le big potrebbe arrivare e bussare alla porta del Milan. Il valore della clausola sarebbe inarrivabile, ma la tripla cifra (intorno ai 100) sarebbe considerata meritevole di approfondimento. Una strategia che vale per tutti i giocatori della rosa, prime e seconde linee. Il precedente Tonali insegna. Come scrive la rosea, se al gol di giovedì ne aggiungesse altri e poi altri ancora, il valore crescerebbe ulteriormente. In Europa potrebbe aprirsi l’asta. Oggi è il PSG a dover colmare un vuoto ed è per questo che Leao potrà comparire nella lista degli obiettivi. LEGGI ANCHE: Futuro, Pioli, obiettivi e stadio. Cardinale parla a tutto tondo