Probabili Formazioni, Monza-Milan: Pioli cambia tutto? Ecco le idee

Monza-Milan, le probabili formazioni

Il Milan, si legge, ieri ha fatto svolgere un defaticante per chi ha disputato tutta la gara di Europa League, mentre oggi ci saranno le vere prove tattiche di Stefano Pioli. Luka Jovic potrebbe partire da titolare, tenuto in panchina per tutta la partita contro i francesi e pronto a giocare dall’inizio in trasferta. Vanno verso una conferma sia Loftus-Cheek sia Leao, così come Christian Pulisic. A centrocampo Reijnders con uno tra Bennacer e Adli. Torna nei convocati Chukwueze dopo il turno di riposo avuto in Europa League in seguito alle fatiche in Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Può essere una soluzione in corso d’opera. Possibile chance dal primo minuto per Malick Thiaw o Simic accanto a Gabbia. La decisione arriverà oggi. Florenzi sarà confermato sulla corsia destra al posto dell’infortunato Davide Calabria. Ecco le probabili formazioni di Monza e Milan.