"Pressioni federali sul mancato arrivo di Paratici al Milan? È tutto vero, chiarito dalla ricostruzione di alcuni retroscena confermati dalle fonti federali e che siamo in grado di mettere in fila". Questa la rivelazione di Franco Ordine, giornalista che spesso parla del Milan. Ecco quanto scritto su Fabio Paratici a 'Il Corriere dello Sport': "Primo tassello: a inizio aprile Gabriele Gravina ha ricevuto la telefonata di Paolo Scaroni, presidente del Milan, che gli ha chiesto un parere preventivo sulla questione regolamentare legata alla squalifica sportiva di Paratici in scadenza il 20 luglio prossimo. Gravina ha ripetuto, in quella occasione, la stessa dichiarazione espressa ufficialmente nella mattina di mercoledì (LEGGI QUI). Come dire: se ti muovi ti fulmino. Da qui è scattato l’allarme a casa Milan e si è deciso di interrompere la trattativa giunta a uno stadio avanzatissimo".