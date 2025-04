Marotta su Paratici: “Io ho condizionato il Milan? Una leggenda metropolitana”

Beppe Marotta, presidente dell'Inter , è intervenuto dal palco dell'evento organizzato da 'Il Foglio' a San Siro. Tra i diversi temi toccati, si è soffermato anche sul mancato arrivo del suo ex collega Fabio Paratici al Milan come direttore sportivo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

“Questa è un’altra leggenda metropolitana milanese. Io non so se esiste un cavaliere bianco, una metafora che si usa tanto nella finanza. Come è possibile immaginare che io abbia potuto condizionare il proprietario, il presidente o l’amministratore delegato del Milan. Sono tutte persone che hanno competenza e non aspettano il mio suggerimento. Anche volendo, cosa avrei fatto? A me personalmente, se Paratici venisse a fare il direttore sportivo del Milan sarei ancora più contento, perché mi genererebbe ulteriori stimoli e quindi sarei ancora più incazzato”.