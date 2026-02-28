Calciomercato Milan, Kirovski vuole chiudere per Kostic: ecco le cifre

Il Milan continua con la sua stagione. I rossoneri dovranno cercare di tornare alla vittoria domani a pranzo contro la Cremonese, questo per rifarsi dopo la sconfitta contro il Parma e per riprendere il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League. Anche il Milan Futuro continua con la sua stagione con la speranza di tornare in Serie C, se non sul campo con i ripescaggi prima dell'inizio della prossima stagione. Chi dovrebbe rimanere in rossonero è il dirigente del progetto rossonero Kirovski. Il sito Calciomercato.com fa il punto sui piani di calciomercato del Milan Futuro.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Kostic sempre nel mirino. Kirosvki vuole chiudere in poche settimane: ecco le cifre
CALCIOMERCATO MILAN
Kostic sempre nel mirino. Kirosvki vuole chiudere in poche settimane: ecco le cifre
Calciomercato Milan, per il Milan Futuro Kirovski vorrebbe subito chiudere il colpo in attacco di Kostic. Ecco le tempistiche e le cifre da Calciomercato.com
Kirosvi vorrebbe presentarsi alla prossima stagione in Serie C con una squadra molto competitiva: il primo obiettivo resterebbe Andrej Kostic del Partizan Belgrado. Il dirigente americano, dopo aver trattato il classe 2007 per tutta la sessione invernale, vorrebbe chiudere l'operazione nelle prossime settimane per 5 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Questi i dettagli di Calciomercato.com.
© RIPRODUZIONE RISERVATA