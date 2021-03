Il Manchester United vuole Donnarumma. Ma lui ama il Milan | News

Calciomercato Milan: interesse dei ‘Red Devils’ per Donnarumma

Domani pomeriggio, alle ore 18:55, si giocherà ad ‘Old Trafford‘ Manchester United-Milan, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. E per l’occasione la porta del Milan sarà difesa, come sempre, da Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

Il portiere rossonero, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, è nel mirino dei ‘Red Devils‘ come successore, alla corte del manager norvegese Ole Gunnar Solskjær, dell’estremo difensore spagnolo David De Gea (il quale, domani, invece, non ci sarà, n.d.r.).

Ovviamente, non ci sarebbe soltanto il Manchester United sulle tracce di Donnarumma, il cui contratto con il Milan, lo ricordiamo, scadrà soltanto il prossimo 30 giugno e sul quale, al momento, nonostante una trattativa che va avanti da mesi, non si è giunti ancora ad un accordo per il suo prolungamento.

Donnarumma, infatti, piace a molti top club in Europa. Ma il Milan, ha commentato la ‘rosea‘, sta facendo di tutto per tenerlo, perché è uno dei capitani della squadra, è considerato come un simbolo e perché, tra i pali, è un prodigio. Tra i migliori portieri al mondo.

Cosa pensa il ragazzo? Donnarumma al Milan ed a Milano sta bene. Si sente a casa e sempre più leader della formazione di mister Stefano Pioli, al di là della fascia di capitano che gli viene assegnata soltanto quando non gioca Alessio Romagnoli. Gigio, per il quotidiano sportivo nazionale, ama il Milan.

Motivo per cui, dunque, dovrebbe declinare il corteggiamento della squadra inglese e rinnovare con i rossoneri. Vedremo successivamente, nei prossimi mesi, a quali condizioni economiche. Intanto il Milan vuole comprare l’erede di Messi! Vai alla news >>>