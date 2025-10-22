Sandro Tonali ormai è uno degli idoli dei tifosi del Newcastle ed è anche sempre più al centro del progetto del club inglese. Secondo quanto riferito dal Daily Mail , l'ex centrocampista del Milan avrebbe firmato in segreto il rinnovo di contratto durante il periodo della squalifica legata allo scandalo delle scommesse: contratto fino al 2029 con 1 anno di prolungamento tra le opzioni, manca solamente l'ufficialità.

Questo, di conseguenza, andrebbe ad allontanare tutte le varie voci di mercato che lo vedrebbero di nuovo in Italia, magari al Milan o alla Juventus di Igor Tudor. Ad oggi, il centrocampista italiano è pienamente concentrato sul suo club attuale e non vorrebbe trasferirsi nuovamente. Delle fonti vicino al giocatore parlerebbero di un Tonali molto soddisfatto della sua avventura sotto la guida di Howe e dell'impatto avuto in Premier League. L'allenatore inglese, infatti, lo ha sempre osservato con tantissima ammirazione durante il suo periodo al Milan e lo ha desiderato fortemente.