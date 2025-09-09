Ex Milan, la Lazio fa sul serio per Simic: ecco la prima offerta

Calciomercato, la Lazio punta l'ex rossonero Simic. Presentata la prima offerta all'Anderlecht. Ecco quanto potrebbe incassare il Milan.
Come riportato negli scorsi giorni, la Lazio avrebbe messo nel mirino l'ex difensore centrale, prodotto del vivaio rossonero, Jan-Carlo Simic. Attualmente il difensore serbo, con passaporto tedesco, è un giocatore dell'Anderlecht ma potrebbe presto fare ritorno in Serie A dopo appena un anno e mezzo. Come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra di Lotito avrebbe presentato un offerta ufficiale da 8 milioni per l'ex Milan. Il club belga, che prelevò Simic dal Milan per circa 3 milioni di euro nell'estate 2024, valuta il difensore classe 2005 almeno 12 milioni di euro.
Dunque, al momento c'è distanza tra le parti ma c'è da mettere in conto anche la volontà del giocatore di tornare in Italia. La Lazio potrebbe fare leva proprio su questa volontà per portarsi a casa un difensore giovane che ha già dimostrato in Serie A di poterci giocare serenamente.