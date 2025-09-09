Ex Milan, la Lazio fa sul serio per Simic: ecco la prima offerta

Come riportato negli scorsi giorni, la Lazio avrebbe messo nel mirino l'ex difensore centrale, prodotto del vivaio rossonero, Jan-Carlo Simic. Attualmente il difensore serbo, con passaporto tedesco, è un giocatore dell'Anderlecht ma potrebbe presto fare ritorno in Serie A dopo appena un anno e mezzo. Come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra di Lotito avrebbe presentato un offerta ufficiale da 8 milioni per l'ex Milan. Il club belga, che prelevò Simic dal Milan per circa 3 milioni di euro nell'estate 2024, valuta il difensore classe 2005 almeno 12 milioni di euro.