Calciomercato, 'tre italiane su Arnau Martínez'. C'è anche il Milan

Anche Juventus e Napoli , infatti, starebbero facendo un pensierino al giocatore, che ha una clausola risolutoria di 14 milioni di euro inserita nel suo contratto con il Girona. Cifra ampiamente alla portata del Milan che, per il 'MD', sembrerebbe il club maggiormente interessato a prelevare il giocatore in inverno.

Arnau Martínez, che gioca in Prima Squadra dal 2021, ha finora collezionato 164 presenze con 9 reti e 18 assist al suo attivo, in totale, con la maglia della squadra in cui è diventato uomo e con il club con il quale è sotto contratto fino al 30 giugno 2027.