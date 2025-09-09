Calciomercato, 'tre italiane su Arnau Martínez'. C'è anche il Milan

Pianeta Milan
Calciomercato: Juve, Milan e Napoli su Arnau Martínez. Costo e dettagli

Arnau Martínez, classe 2003, terzino destro del Girona, potrebbe trasferirsi in Serie A nel calciomercato invernale: Milan interessato a lui
Come si ricorderà, negli ultimi giorni della recente sessione estiva di calciomercato, il Milan aveva contattato gli agenti di Arnau Martínez, classe 2003, terzino destro del Girona, per imbastire un'operazione in entrata davvero 'last minute'. L'affare non si è concretizzato. Ma non è detto che il Diavolo non ci riproverà. Anzi.

Calciomercato Milan, piace molto Arnau Martínez

Secondo quanto riferito, infatti, dal 'Mundo Deportivo', popolare quotidiano sportivo iberico, il Milan starebbe sondando il terreno per Arnau Martínez per un'eventuale trattativa nella sessione invernale di calciomercato, a gennaio 2026. Ma quella rossonera non sarebbe l'unica società di Serie A interessata al giocatore, cresciuto nella 'cantera' del club catalano.

Anche Juventus e Napoli, infatti, starebbero facendo un pensierino al giocatore, che ha una clausola risolutoria di 14 milioni di euro inserita nel suo contratto con il Girona. Cifra ampiamente alla portata del Milan che, per il 'MD', sembrerebbe il club maggiormente interessato a prelevare il giocatore in inverno.

I suoi numeri con la maglia del Girona

Arnau Martínez, che gioca in Prima Squadra dal 2021, ha finora collezionato 164 presenze con 9 reti e 18 assist al suo attivo, in totale, con la maglia della squadra in cui è diventato uomo e con il club con il quale è sotto contratto fino al 30 giugno 2027.

