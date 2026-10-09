Rimasto svincolato dopo la parentesi in nerazzurro, Matteo Darmian ha finalmente trovato squadra. Il classe 1989, cresciuto nel vivaio del Milan prima di fare il giro d'Italia e vestire la maglia dell'Inter, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027 con il Bologna. La dirigenza emiliana ha puntato sull’esperienza del laterale per tutelarsi dal brutto infortunio al tendine degli hamstring della coscia destra rimediato da Emil Holm, che lo terrà fuori dal campo per diversi mesi.

Ex Milan, Darmian al Bologna: il comunicato ufficiale

"Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Matteo Darmian fino al 30 giugno 2027. Classe 1989, è un giocatore duttile e affidabile, capace di ricoprire diversi ruoli sulla fascia e, all’occorrenza, anche in posizione più arretrata".

Il percorso di Darmian al Milan

Ilha confermato l'ingaggio ditramite una nota diffusa sui propri canali ufficiali:Nel 2000, all'età di 11 anni,passa dal Carcor al. Il laterale classe 1989 cresce calcisticamente e umanamente nel settore giovanile rossonero, partendo dagli esordienti e arrivando fino alla Primavera. Il 19 maggio 2007, al 66° minuto del match contro l'Udinese, un allora diciassettenne Darmian fa il suosubentrando a Giuseppe Favalli. Nei due anni successivi, il giocatore colleziona appena 4 presenze tra i professionisti, prima di trasferirsi in prestito al Padova nel 2009 e a titolo definitivo al Palermo nel 2010.