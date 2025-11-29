Pianeta Milan
Ederson, niente rinnovo con l'Atalanta. Occasione per il Milan? Le parole dell'agente del brasiliano

Ederson non rinnova con l'Atalanta: può essere un'occasione per il Milan
Ederson può diventare un'occasione estiva: il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe far crollare il prezzo esorbitante richiesto dall'Atalanta. L’agente, ai microfoni di 'Cadena Ser', apre alla cessione e il Milan osserva con interesse
Ederson potrebbe diventare una delle occasioni più intriganti del prossimo mercato estivo. Il centrocampista dell'Atalanta (in gol nell'ultima giornata di Champions League contro l'Eintracht di Francoforte) andrà in scadenza nel 2027 e, senza rinnovo, il suo valore potrebbe calare già dalla prossima estate, arrivando anche a dimezzarsi. Si potrebbe quindi concretizzare un'opportunità che il Milan osserva con molta attenzione.

Le parole dell'agente di Ederson a 'Cadena Ser'

A fare il punto sulla situazione è stato il suo agente, André Cury, intervenuto ai microfoni di 'Cadena Ser'. Ecco riportate le sue dichiarazioni.

"È un’opportunitàperché il suo contratto è in scadenza nel 2027. L’Atalanta non ha voluto venderlo nonostante le offerte molto alte. Credo che a gennaio o a giugno faranno l’operazione. L’Atalanta chiedeva molto, tra i 60 e i 75 milioni di euro ma ora il suo contratto sta per scadere, potrebbero arrivare a dimezzare il prezzo, tra i 30 e i 40 milioni. Ederson è un giocatore spettacolare che ha numeri tra i migliori in Europa per i giocatori nella sua posizione".

