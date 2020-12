Di Marzio: “Milan, priorità difensore: i nomi. Sul vice Ibra e i rinnovi …”

Calciomercato Milan, le parole dell’esperto Di Marzio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sulle mosse del Milan per la sessione invernale di trattative.

“Il Milan è primo in classifica e oggi la società lavora per puntellare la rosa. La priorità è l’acquisto di un difensore centrale, con il nome di Mohamed Simakan in cima alla lista. Dopo il tentativo non andato a buon fine durante la scorsa sessione di mercato, i rossoneri preparano un nuovo assalto per il 2000 dello Strasburgo. In lista ci sono sempre anche Ozan Kabak dello Schalke 04 e Matteo Lovato del Verona“.

"Attenzione poi al vice di Zlatan Ibrahimović – ha concluso Di Marzio -. Se il mercato dovesse offrire delle opportunità interessanti, i rossoneri non si faranno trovare impreparati. Tra i desideri di casa Milan, non possono mancare i rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu, in scadenza a giugno 2021".